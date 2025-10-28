El BNG pide a la Xunta actuar en los derrumbes de O Xunqueiro
El BNG de Oleiros volverá a llevar al Parlamento de Galicia las denuncias por los derrumbes de la playa de O Xunqueiro. Los nacionalistas insisten que estos suponen un «peligro importante» porque los acantilados están al pie de rúa da Gaivota, con varias casas.
Tras una visita a la zona de la diputada Iria Taibo y el portavoz municipal Iván Roca, el BNG solicitará a la Xunta, que ahora cuenta con las competencias del litoral gallego, que informe sobre la situación actual del arenal y las acciones previstas para resolver la inestabilidad, ya que cuando empieza a llover comienzan a darse estos desprendimientos. Los nacionalistas insisten en que «la inestabilidad de O Xunqueiro resulta peligrosa tanto para las estructuras de las viviendas que están a pie de playa como para posibles accidentes».
