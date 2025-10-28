El BNG pide a la Xunta más plazas en el bus escolar de Betanzos

El BNG de Betanzos presentará en el próximo pleno municipal una moción para reclamar a la Xunta que adopte «medidas urgentes» para garantizar que haya «plazas suficientes y seguras» en el servicio de transporte escolar y en el transporte público integrado que emplean los centros educativos del municipio. La portavoz del grupo, Amelia Sánchez, afirma que la «saturación» de las líneas del colegio Francisco Vales Villamarín se produce «año tras año» y que muchos niños no pueden acceder al bus, «especialmente en las paradas de Bellavista y de O Mandeo». Los problemas, añade Sánchez, no se limitan al municipio, ya que también afectan a alumnos de Miño y Oza-Cesuras.