Cambre aplaza la inversión de ayudas de 2022 por más de 600.000 euros

El Concello de Cambre ha solicitado la reinversión de más de 600.000 euros de subvenciones que había concedido la Diputación a través de planes provinciales de 2022. Los motivos de la renuncia del Ayuntamiento cambrés a ejecutar las obras para las que se habían concedido los fondos, que ha firmado la institución provincial en los últimos días, son el incumplimiento de los plazos marcados, incluidas las prórrogas, y de la condiciones establecidas. Los plazos vencen este año y las obras están sin contratar o ejecutar, señala la Diputación. Confirma que el dinero puede recuperarse si el Concello incorpora las partidas en los presupuestos de próximos ejercicios. Para destinar las cuantías a las mismas obras, sin embargo, el Ayuntamiento tendría que actualizar los proyectos y los presupuestos de cada una.

El actual Gobierno local, en la línea de lo que explica la Diputación, asegura que «no peligra ni un solo euro de las obras de los POS» y que, para las que no se hayan podido ejecutar, se solicita la reinversión. El primer teniente de alcalde y concejal de Contratación, Rubén Vázquez, achaca la situación a una «dejadez o mala gestión del Gobierno anterior» y apunta que algunas obras pendientes como el arreglo de los caminos sí se están ejecutando ya. El actual Ejecutivo recuerda que sí se han perdido, con gran probabilidad, 245.000 euros del POS de este año «porque UxC votó en contra». La Corporación aprobó por unanimidad en pleno en septiembre solicitar a la Diputación recuperar esos fondos.

Alternativa dos Veciños critica la pérdida de las ayudas provinciales de planes de 2022 y 2021. «Esta situación es resultado de la gestión del antiguo Gobierno municipal, formado por Unión por Cambre y el PSOE, que no fueron capaces de licitar las actuaciones en estos años», señala el partido de la margarita en nota de prensa y exculpa al actual Ejecutivo municipal, del PP, que tomó la vara de mando el pasado mes de abril.

Las subvenciones que no se ejecutaron en plazo se concedieron para inversiones como la reforma integral de la plaza Fernando Buesa (324.985 euros en total, de los cuales la Diputación aportaba 274.943 euros), obra que se licitó dos veces desde 2022 y quedó desierta; la mejora de la accesibilidad en Lendoiro, A Barcala (194.378 euros); la mejora funcional del paseo de Os Templarios, fase 1 (118.404 euros); la mejora funcional del espacio exterior del centro social de Pravio (67.994 euros, de los que el ente provincial aportaba 34.994 euros), o la ordenación de los espacios verdes en Ponte das Ínsuas (34.932 euros). También quedaron sin invertir 49.336 euros de un programa provincial de integración laboral.