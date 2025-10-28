Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de A Laracha entrega alimentos a Cáritas

A Laracha

El Concello de A Laracha y la Guardia Civil entregaron este lunes los alimentos recogidos en el CEIP Otero Pedrayo a Cáritas parroquial en un acto en la iglesia de de Santa María de Torás, que atiende al mes a unas 25 familias de la localidad.

