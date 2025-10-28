El Concello de A Laracha entrega alimentos a Cáritas
A Laracha
El Concello de A Laracha y la Guardia Civil entregaron este lunes los alimentos recogidos en el CEIP Otero Pedrayo a Cáritas parroquial en un acto en la iglesia de de Santa María de Torás, que atiende al mes a unas 25 familias de la localidad.
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
- La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos