Culleredo celebrará el magosto en Celas el sábado

Culleredo celebrará el próximo sábado, 1 de noviembre, su Gran Festa do Magosto Municipal en el parque recreativo de Celas a partir de las 18.00. El Concello, que organiza la cita con la Asociación Recreativa Cultural O Cruceiro, espera la afluencia de numeroso público para la tradicional degustación de castañas.

El Ayuntamiento calcula que se repartirán más de 500 kilos de castañas asadas. Además de las castañas, los asistentes podrán tomar tocino a la brasa, vino joven o queimada. También habrá música con el Grupo Compás.