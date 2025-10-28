Mouriño organiza su Gobierno para Carral en cuatro áreas

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, ya tiene distribuidas las cuatro áreas en las que organiza el Gobierno de Carral, una por cada concejal del PP, excluido el propio alcalde. El regidor sitúa a Isabel López como su segunda de abordo al nombrarla primera teniente de alcalde y, tras ella, a Óscar Bordelo en la segunda tenencia de Alcaldía. Mouriño asegura que el Ejecutivo trabajará "para que Carral salga de la parálisis en la que llevaba años sumindo y para resolver demandas históricas" para el municipio. Destaca entre sus objetivos la aprobación del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), la ampliación del polígono de Os Capelos para ganar suelo industrial en el municipio y el arreglo de la depuradora de O Quenllo.

Óscar Bordelo dirigirá el área de Urbanismo, Infraestruturas, Medio Ambiente, Mobilidade, Deportes e Xuventude. El área de Obras e Servizos la llevará Carlos Barbeito Rey, cuarto teniente de alcalde. Cristina Casal, tercera teniente de alcalde, se pondrá al frente de Sanidade, Educación e Emprego. Isabel López llevará el área de Cultura, Turismo e Comercio. Contra lo que resulta habitual en Gobiernos en minoría y con pocos concejales, Mouriño no se ha asignado a sí mismo ningún área específica.

En cuanto a líneas de trabajo para "los próximos meses", el alcalde, en nota de prensa, se remite a las prioridades que ya a delantó en su investidura, en el pleno en el que salió adelante la moción de censura que arrebató la vara de mando a Javier Gestal y derrocó el Gobierno de Alternativa dos Veciños con el apoyo de dos exmiembros del Ejecutivo, ahora no adscritos. Mouriño afirma que inició, en las últimas semanas, "una ronda de contactos para avanzar en el proceso de ampliación del parque industrial" y retomó las reuniones con la empresa redactora del PXOM "de cara a una próxima aprobación provisional del documento". El regidor anunció también recientemente que había alcanzado el compromiso de la Xunta de colaborar en la construcción de las nuevas gradas del campo de fútbol Os Capelos. En cuanto a la depuradora de O Quenllo, en la reunión con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, se acordó estudiar diferentes vías de cooperación para la ejecución de este proyecto, apunta el Gobierno local.

La mayoría absoluta que suman los cinco representantes del PP en la Corporación municipal de Carral y los dos no adscritos, exintegrantes del Gobierno de Alternativa, no podrá materializarse en un Ejecutivo con mayoría absoluta también. La ley impide que los dos no adscritos ejerzan funciones y perciban asignaciones de gobierno.