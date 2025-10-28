Las obras del colector de Suevos dan comienzo entre preocupación vecinal

Las demandas obras para instalar un nuevo colector que evitará los desbordamientos en el arenero de Suevos comenzaron este lunes, con quejas entre los vecinos por los desvíos de tráfico y las demoras que generará el cierre de la carretera DP-3002, que comunica esta localidad con O Portiño a través de la costa.

«Son once kilómetros de desvío por Pastoriza, con mucho tráfico y demoras de hasta 20 minutos por trayecto hasta A Coruña, lo que supone unos 40 minutos más al día y un gasto adicional medio de unos 240 euros mensuales en combustible», señala Carlos Zapata, residente en la zona y presidente de la Plataforma pola Defensa da Natureza e Calidade Ambiental de Arteixo.

El proyecto, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, obligará a cortar la vía durante cuatro meses de forma ininterrumpida, tanto de día como de noche. Augas de Galicia comunicó al Concello la necesidad de mantener el cierre completo debido a la presencia de roca en el subsuelo, lo que obligará a realizar voladuras.

Dos desvíos posibles

Los vehículos que habitualmente circulan por esta carretera deberán desviarse por Pastoriza a través de la CP-0503. Quienes se desplacen desde el polígono de Sabón o Rañobre deberán utilizar el vial municipal que los conecta.

«Estas obras eran necesarias y urgentes, pero no entendemos cómo no tienen preparadas otras alternativas para los vecinos, porque llevamos muchos años con este problema», sostiene el presidente de la Asociación de Vecinos San Pancracio del Portiño de Suevos, Pablo Balsa, quien advierte de que el cierre obliga al tráfico pesado a pasar por el centro del núcleo.

Una situación que califica de «muy peligrosa» para conductores y peatones. El representante vecinal añade que no solo se ven afectados los residentes, sino también los trabajadores de los polígonos, lo que, asegura, «perjudicará a cientos de personas».

Los trabajos consistirán en la construcción de un nuevo tubo de mayor diámetro para evitar los desbordes que se producen desde hace unos tres años en el arenero, situado en la carretera DP-3002, que también sufrió dos derrumbes en los últimos años. «No tiene sentido que llevemos tres años así y no existan alternativas viables para los vecinos», afirma Pablo Balsa, quien espera que, «al menos, se cumplan de una vez los plazos» para finalizar las obras del nuevo colector.