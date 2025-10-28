Oleiros planea ingresar 1,5 millones por la venta de suelo municipal

El Concello de Oleiros busca recaudar 1,57 millones durante 2026 por la venta de parcelas municipales tanto para viviendas de usos protegidos como para chalés, según señalan los presupuestos del próximo ejercicio. En concreto, el Ayuntamiento vendió cinco terrenos en Mera, A Rabadeira y Liáns.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, según el avance de liquidación de los presupuestos, el Ayuntamiento de Oleiros ingresó 1,5 millones de euros por las operaciones con parcelas municipales, aunque está previsto que lleguen a los casi dos millones de euros tras el cobro de las ventas pendientes.

Para el 2026, casi el 50% del total de ingresos por estas transacciones están previstos que lleguen por la operación de venta de un terreno en Mera para levantar 15 pisos. Este suelo de 745,77 metros cuadrados está ofertado por 734.385 euros.

Este terreno está situado al lado del adquirido por una cooperativa para construir viviendas de protección, uno de los ejemplos que el alcalde, Ángel García Seoane, señala para afirmar que la política de su ejecutivo en materia de vivienda «está funcionando».

Para el próximo año también están pendiente de venderse dos parcelas adyacentes en A Rabadeira, en la rúa Obelisco concretamente, una para levantar seis vivienda y la otra para levantar 13 pisos. Con la primera el Concello planea ingresar 208.469 euros, mientras que con la segunda busca recibir 452.478 euros. En A Rabadeira el regidor anunció que saldrían a la venta más terrenos de titularidad municipal en las próximas semanas, aunque esta vez destinados a la construcción de viviendas protegidas.

Finalmente, el Concello prevé conseguir casi 179.000 euros por su oferta de dos parcelas para levantar chalés en Liáns, situadas en la rúa Yasser Arafat.

Sin previsión todavía están el resto de terrenos para los que el Ayuntamiento de Oleiros no ha encontrado vendedor, como el solar de rúa Corredoira das Viñas, en Perillo, para construir pisos protegidos, o la finca de A Cubana, en O Carballo, en San Pedro de Nós.