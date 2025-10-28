Padres y madres de Curtis exigen un cuidador para Breixo «ya de ya»
Decenas de padres, madres y escolares se manifestaron este lunes delante del instituto de Curtis para demandar a la Xunta un cuidador para Breixo. Un alumno con autismo que lleva sin ir a clase desde principio de curso por no disponer de un cuidador para él en el centro educativo.
«Decidimos que había que hacer algo y, como comprobamos que lo único que funciona es hacer ruido, vamos a hacer ruido», explicó Belén Sánchez, la presidenta de la Asociación de Nais e Pais del instituto de Curtis. El colectivo relata que la demanda de este cuidador fue trasladada a la Xunta por el propio equipo directivo del centro pero que la Consellería de Educación se escuda en la falta de cuidadores disponibles para cubrir la vacante.
La Consellería de Educación afirmó estos días que «en estos momentos están en marcha los trámites para la dotación de un cuidador en este centro». «El equipo directivo está al tanto», añade. La respuesta no convence a la Anpa ni a la familia afectada, que exige plazos concretos para la incorporación de este especialista y que le echa en cara a la Xunta la tardanza de dotar al centro de un recurso que fue demandado ya a finales del pasado curso en previsión de la matriculación de Breixo.
Es por eso que los padres y madres de Curtis exigen un cuidador para el menor «ya de ya».
