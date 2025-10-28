Las trabajadoras de la escuela infantil empiezan mobilizaciones
Arteixo
Las trabajadoras de la escuela infantil municipal de Arteixo se concentrarán este martes a las 17.00 horas para protestar por la precariedad del servicio.
Las empleadas denuncian que no se están cubriendo las bajas de los trabajadores, por la que la atención queda en precario. Además, remarcan que todavía hay un puesto sin cubrir por lo que se ven obligadas a realizar otras tareas a mayores. «Pedimos que se cumpla el pliego de condiciones firmado, que es lo mínimo que se debe cumplir en una concesión», señalan las trabajadoras.
«Hacer público el problema fue el único recurso que nos quedó tras la falta de respuestas de la empresa y la falta de soluciones del Concello», concluyen.
