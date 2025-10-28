Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior

La Plataforma pola Defensa da Natureza e Calidade Ambiental de Arteixo, Alternativa dos Veciños y alrededor de 200 vecinos y vecinas de Arteixo han presentado alegaciones ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade para solicitar la denegación de la autorización ambiental a la empresa Euroash Recycling Corporation, promotora de una planta de reciclaje de cenizas en el puerto exterior.

La Consellería de Medio Ambiente tramita la autorización ambiental del proyecto de Euroash Recycling Corporation, que prevé una inversión de algo más de seis millones de euros. De esa cantidad, 2,4 millones se destinarán a la construcción de las instalaciones principales, que ocuparán una superficie de unos 6.442 metros cuadrados en punta Langosteira.

La empresa plantea un proceso de valorización de las cenizas generadas en centrales térmicas de carbón —como la de As Pontes— para transformarlas en materiales aprovechables en la fabricación de cemento. Según la memoria del proyecto, el objetivo es reducir el impacto ambiental de estos residuos y liberar los terrenos donde están depositados. El procedimiento previsto incluye fases de secado, premolienda, molienda y clasificación de materiales.

Una ubicación "óptima"

Euroash defiende que el puerto exterior es una ubicación óptima para el abastecimiento tanto del mercado nacional como internacional, dado que permitirá exportar el producto final por vía marítima y aprovechar la cercanía a los vertederos de origen.

La instalación prevista incluiría dos chimeneas que los promotores de las alegaciones consideran de «gran altura» y aseguran que generaría «emisiones contaminantes a escasos 540 metros del núcleo del Portiño y de las playas próximas». En su escrito indican que este proyecto agravaría la degradación ambiental del litoral de Arteixo y advierten de que el Puerto Exterior «no puede convertirse en un gran parque de empresas contaminantes con actividad industrial que no son propias de una dársena portuaria».

En este sentido, recuerdan la proliferación de proyectos similares en la zona, como las plantas de producción de amoníaco, hidrógeno, triturado de residuos de carbón o estructuras eólicas. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, argumentó este lunes que Arteixo «ya sufre un elevado nivel de contaminación atmosférica y un grave deterioro de su litoral y playas», por lo que considera necesario frenar nuevas actuaciones de impacto ambiental.

Aunque en un principio se esperaba que la fábrica entrase en funcionamiento en 2025, el nuevo calendario de ejecución sitúa el inicio de la actividad en 2028, con un plazo de obras de 64 semanas. El Ayuntamiento de Arteixo ya emitió un informe de viabilidad urbanística favorable a la implantación del proyecto, al considerar que su actividad es similar a la de Cementos Carral, ubicada en la parcela colindante.