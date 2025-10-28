Xunta y Cambre acuerdan remozar el entorno del Mero
La actuación abarcará unos 17 kilómetros y conllevará una inversión de 900.000 euros
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, acordaron este martes firmar un convenio para el arreglo de diferentes infraestructuras en el río Mero, a su paso por el concello de Cambre. La actuación, que afectará a una extensión aproximada de 17 kilómetros, conllevará una inversión de cerca de 900.000 euros.
En el encuentro, en el que participó también el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, se abordó la situación de esta infraestructura, «de gran demanda por parte de los vecinos, no solo del concello de Cambre, sino de toda el área metropolitana, para actividades como senderismo o rutas ciclistas», señala la Xunta. «El mal estado en el que se encuentra actualmente, con diversos tramos cerrados, hace necesaria a reposición al completo de este servicio», asegura.
