Arteixo licita la última fase de las obras del balneario por 1,4 millones

El Concello de Arteixo acaba de sacar a licitación la cuarta y última fase de las obras de rehabilitación del complejo del balneario, concretamente la reforma de la primera y segunda planta del edificio, que contará con un plazo de ejecución de diez meses.

Una actuación que sale a concurso por 1,4 millones de euros y que permitirá crear espacios para la juventud y aulas de estudio en las plantas superiores del antiguo edificio del hotel, que actualmente se encuentran vacías tras realizarse obras de demolición en su interior en 2022.

Usos de la primera y la segunda planta

La primera planta acogerá una ludoteca y áreas de conciliación para niños y mayores, mientras que la segunda planta combinará un espacio maker con recursos audiovisuales, una sala polivalente y aulas de estudio.

En el diseño interior predominarán materiales naturales como la madera de roble en pavimentos, techos de yeso laminado o lamas de madera, además de revestimientos de piedra y mosaico de vidrio, con el fin de conseguir una estética «unitaria, duradera y confortable», según el informe del proyecto.

En la actualidad, los vecinos ya pueden acceder al Centro Concilia, en la planta baja, donde niños y mayores disfrutan de actividades conjuntas, junto a la antigua capilla, reconvertida a día de hoy en el espacio cultural A Capela.

Visita de las empresas a las obras

El Concello invita a las empresas interesadas en presentar sus ofertas a realizar una visita al lugar de las obras para comprobar su idoneidad y las exigencias del proyecto el 10 de noviembre, nueve días antes de la finalización del plazo de ofertas, en horario de 10.00 a 11.00 horas. Los participantes deberán contactar antes del día 9 con el Concello aportando sus datos al correo obras@arteixo.org.

Esta última fase de rehabilitación del complejo incluye además la sustitución completa de la cubierta del módulo uno, que se encontraba en mal estado. La nueva estructura, realizada en cerchas de madera, mejorará la eficiencia energética y aportará una estética armónica con el entorno, según indica el informe técnico.

La rehabilitación mantendrá la estructura original del inmueble y apostará por criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con aislamientos térmicos interiores, mejoras en cubiertas y estrategias bioclimáticas.

Modificaciones de última hora por problemas estructurales y de agua

El Concello de Arteixo aprobó recientemente una modificación del proyecto de rehabilitación de la Casa de Baños del Balneario, que se adjudicó el pasado mes de mayo por 2,7 millones de euros. La obra busca poner en valor las aguas minero-medicinales y termales del balneario y está previsto que estén finalizadas en mayo de 2026.

Sin embargo, durante los trabajos de rehabilitación se han detectado varias incidencias que obligan a adaptar el proyecto original. Entre los problemas identificados destacan la presencia de amianto en la cubierta del edificio, lo que obliga a retirarlo y sustituir la estructura de cerchas de madera por otra más segura.

Además, el informe de la Dirección General de Salud Pública alertó sobre indicios de contaminación en las aguas de los manantiales, lo que requerirá instalaciones de desinfección y revestimientos adicionales para garantizar su salubridad.

Asimismo, se decidió ampliar el cuarto técnico exterior del complejo para mejorar el aislamiento acústico y garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones.