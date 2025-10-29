El BNG de Coirós reclama medidas para reducir las fugas de agua

El BNG de Coirós reclama mejoras en la red de abastecimiento de agua y una revisión de los costes debidos a fugas fortuitas. Su portavoz, Pura Ferreño, propone realizar una campaña para concienciar a los usuarios sobre la necesidad de mantener las tuberías interiores en buen estado e insta al Concello a actuar para reducir las pérdidas en la red pública que, según un informe, rondan el 40%.