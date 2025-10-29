Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Coirós reclama medidas para reducir las fugas de agua

Coirós

El BNG de Coirós reclama mejoras en la red de abastecimiento de agua y una revisión de los costes debidos a fugas fortuitas. Su portavoz, Pura Ferreño, propone realizar una campaña para concienciar a los usuarios sobre la necesidad de mantener las tuberías interiores en buen estado e insta al Concello a actuar para reducir las pérdidas en la red pública que, según un informe, rondan el 40%.

El BNG de Coirós reclama medidas para reducir las fugas de agua

