El BNG de Oleiros pide al Concello más promoción del comercio local
Los nacionalistas llevarán a pleno medidas para mejorar el uso de la bicicleta en el área
El BNG de Oleiros pedirá al Ejecutivo local medidas para apoyar al comercio local, en especial para las fechas de Navidad. Los nacionalistas consideran «muy adecuado» realizar alguna campaña divulgativa o incluso con «incentivos económicos», similar al programa Merca na Vila, que la Diputación de A Coruña tiene en marcha para localidades de menos de 20.000 habitantes.
El portavoz municipal, Iván Roca, también llevará una serie de preguntas al Pleno sobre la promoción de la movilidad en bicicleta. Entre ellas, los nacionalistas propondrán que el Concello coordine con A Coruña y el resto de municipios del área metropolitana medidas para incentivar el uso de la bicicleta.
Además, el BNG local llevará ante el pleno cuestiones relativas a la conservación de los castros del municipio, en particular el Castro de Nós que consideran que están «bastante abandonado», así como las quejas contra la empresa concesionaria del servicio de limpieza en edificios públicos. Los nacionalistas piden saber si existe algún tipo de expediente sancionador contra la encargada de la limpieza y si se han resuelto problemas como la falta de material o la provisión de ropa para el personal.
Finalmente, el portavoz municipal llevará ante la corporación el riesgo de caída de un árbol seco pegado a los muros del colegio Juana de Vega.
