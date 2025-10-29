Breixo, el alumno con autismo del instituto de Curtis, ya tiene cuidador
Tras la protesta de las familias, la Consellería de Educación comunica al IES que el especialista se incorporará el martes
Breixo, el escolar con autismo de Curtis, ya tiene cuidador. Tras la protesta convocada por la Anpa en apoyo a este alumno del IES de Curtis, la Xunta ha cubierto la plaza del especialista que debe velar por la seguridad e integración de este joven de 15 años.
La Consellería de Educación se ha puesto en contacto con el instituto para comunicarle que el cuidador se incorporará el próximo martes. La tardanza en poner este servicio a disposición de Breixo ha impedido a Breixo asistir a clase 40 días.
