Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Vicente Otero de Carral ya cuenta con la cuidadora reclamada

El centro incorpora al último apoyo demandado en varias protestas, que se suma a una orientadora, un docente de Audición e Linguaxe y dos de Pedagoxía Terapéutica, uno de ellos compartido con Tabeaio

Protesta ante el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral, en septiembre, para demandar más profesorado especialista.

Protesta ante el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral, en septiembre, para demandar más profesorado especialista. / LOC

RAC

Carral

El colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral ya cuenta con la cuidadora que esperaba. La dirección del centro ha comunicado a la ANPA Ana Lastra que ya se ha incorporado el último de los apoyos que la comunidad escolar reclamó en varias protestas.

Esta incorporación se suma a un equipo de especialistas para la atención de los escolares con necesidades educativas especiales integrado también por una orientadora, un docente de Audición e Linguaxe (AL) y dos de Pedagoxía Terapéutica (PT), uno de ellos compartido con el colegio de Tabeaio. La ANPA y la dirección del centro celebran que la Xunta les haya concedido esta ampliación de profesorado especialista y se muestran conformes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
  2. El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
  3. La Xunta presupuesta para 2026 con 6,3 millones la obra del río Maior, aún sin proyecto ni acuerdo para su financiación
  4. Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
  5. A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
  6. La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos
  7. La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años
  8. A Penouqueira tendrá 160 pisos en edificios de cuatro plantas y un ascensor urbano

El colegio Vicente Otero de Carral ya cuenta con la cuidadora reclamada

El colegio Vicente Otero de Carral ya cuenta con la cuidadora reclamada

Herida leve tras colisionar su coche contra una furgoneta en Morás

Herida leve tras colisionar su coche contra una furgoneta en Morás

Xosé Iglesias, o mariñeiro de Cee que pon por escrito as súas vivencias: "Xa vou polo sexto libro"

Xosé Iglesias, o mariñeiro de Cee que pon por escrito as súas vivencias: "Xa vou polo sexto libro"

La Guardia Civil inmoviliza en Ledoño un camión con exceso de carga y conductor sin permiso

La Guardia Civil inmoviliza en Ledoño un camión con exceso de carga y conductor sin permiso

Protesta por el baipás del tren : «Gastar 26 millones por 6 minutos es obsceno»

Protesta por el baipás del tren : «Gastar 26 millones por 6 minutos es obsceno»

El BNG de Coirós reclama medidas para reducir las fugas de agua

Sada llevará mañana a pleno la concesión de ayudas a las entidades sociales

Encuentro literario de David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata en Betanzos

Tracking Pixel Contents