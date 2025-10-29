El colegio Vicente Otero de Carral ya cuenta con la cuidadora reclamada

El colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral ya cuenta con la cuidadora que esperaba. La dirección del centro ha comunicado a la ANPA Ana Lastra que ya se ha incorporado el último de los apoyos que la comunidad escolar reclamó en varias protestas.

Esta incorporación se suma a un equipo de especialistas para la atención de los escolares con necesidades educativas especiales integrado también por una orientadora, un docente de Audición e Linguaxe (AL) y dos de Pedagoxía Terapéutica (PT), uno de ellos compartido con el colegio de Tabeaio. La ANPA y la dirección del centro celebran que la Xunta les haya concedido esta ampliación de profesorado especialista y se muestran conformes.