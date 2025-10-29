A concurso el cambio de la tubería de Costa da Tapia, en Oleiros, clave para evitar fugas

El Concello de Oleiros contratará la renovación de la tubería de A Costa da Tapia por 370.000 euros. Después de meses de espera por el permiso de Patrimonio, el municipio podrá cambiar uno de los puntos centrales de la red de abastecimiento de aguas, clave en el plan de sustitución de las tuberías para evitar fugas.

La obra, detalla la memoria del proyecto, «presenta una gran complejidad». El Concello señala que no puede cumplir la «suministración de agua en cantidad requerida al sistema de abastecimiento» por su «incapacidad» para utilizar la entrada general de agua en Ponte do Burgo por las «deficiencias» en la canalización, en concreto la que comienza en Costa da Tapia. «Debido a su antigüedad y al tipo de material del que están formadas las tuberías, se están produciendo frecuentes averías y rupturas en esta red general, con constantes cortes en el suministro y una mengua en la calidad del servicio», explica.

Esta tubería, indican, «constituye la principal infraestructura de entrada de agua» para las parroquias de Nós, Liáns, Perillo e Iñás, la mitad sur del término municipal. Los vecinos de esta zona representan el 73,8% del total de abonados al sistema de abastecimiento de Oleiros.

La obra tendrá un plazo de ejecución de tres meses, en los que se cambiarán las tuberías actuales por unas nuevas que tengan un período de vida útil de al menos 25 años. Los trabajos comenzarán en el término municipal de Cambre, en rúa da Tapia, donde se cambiarán los 570 metros de longitud de la tubería actual hasta conectarse con la red de Ponte do Burgo, frente a la casa de las Palmeras y con la red de servicio en la rotonda de O Seixal. Las obras planean coincidir con los trabajos de renovación del firme que la Xunta tiene previstos en la carretera AC-211, que une el puente de O Burgo, en Cambre, con San Pedro de Nós, en Oleiros.

La licitación llega después de la espera de siete meses por una autorización de la Dirección General de Patrimonio para comenzar las obras. «Es increíble los retrasos en los plazos de la administración pública», había criticado el alcalde Oleiros.

Y es que el Ayuntamiento está trabajando para renovar buena parte de la red de abastecimiento. Para ello, este verano aprobó una ampliación de capital de cinco millones de euros para la empresa pública AquaOleiros, y en los presupuestos de 2026 tiene planeado invertir 2,1 millones de euros en intervenciones de renovación la infraestructura de agua.

Los trabajos comenzaron este mes en la rúa Salvador Allende, unas actuaciones adjudicadas por medio millón de euros, y a las que se sumarán otras en San Pedro de Nós, en Montrove y Rosalía de Castro-Lamastelle, A Pezoca-Quinta Canaima y el depósito de Edreira-rúa Pazo.