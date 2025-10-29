Encuentro literario de David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata en Betanzos
Los tres escritores forman parte del jurado del Torrente Ballester, que deliberará el día 12
Betanzos
Los escritores David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata participarán en un encuentro el 12 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Librería Biblos de Betanzos. La tertulia estará moderada por Susana Pedreira. La entrada es libre.
Los tres escritores integran el jurado del Premio Torrente Ballester de Narrativa, que se reunirá el 12 de noviembre en Mariñán para elegir a los ganadores en gallego y castellano. La Diputación, promotora de este certamen literario, destaca que esta deliberación será además «una fiesta de las letras con la convivencia de diez escritores y periodistas culturales».
Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Rosa Aneiros o Ignacio Martínez de Pisón han sido algunos de los autores distinguidos con este galardón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
- La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos
- La Xunta presupuesta para 2026 con 6,3 millones la obra del río Maior, aún sin proyecto ni acuerdo para su financiación
- A Penouqueira tendrá 160 pisos en edificios de cuatro plantas y un ascensor urbano