Encuentro literario de David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata en Betanzos

Los escritores David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata participarán en un encuentro el 12 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Librería Biblos de Betanzos. La tertulia estará moderada por Susana Pedreira. La entrada es libre.

Los tres escritores integran el jurado del Premio Torrente Ballester de Narrativa, que se reunirá el 12 de noviembre en Mariñán para elegir a los ganadores en gallego y castellano. La Diputación, promotora de este certamen literario, destaca que esta deliberación será además «una fiesta de las letras con la convivencia de diez escritores y periodistas culturales».

Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Rosa Aneiros o Ignacio Martínez de Pisón han sido algunos de los autores distinguidos con este galardón.