La Guardia Civil inmoviliza en Ledoño un camión con exceso de carga y conductor sin permiso

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña ha inmovilizado en las últimas horas en Ledoño (Culleredo) un camión de transporte público de mercancías por múltiples infracciones graves y muy graves. El conductor carecía de título habilitante para realizar transporte público de mercancías y el vehículo registraba un exceso de carga del 31,42% sobre el máximo autorizado. Esta intervención es fruto de una campaña de pesaje de larga duración del Ministerio de Transportes en colaboración con la Xunta de Galicia.

El camión fue localizado cuando especialistas en inspección de transportes por carretera de esta unidad de la Guardia Civil que se encontraban realizando un servicio rutinario en el km 5,220 de la carretera DP-3109, en el término municipal de Culleredo, examinaron un camión de 3.500 kilos que realizaba un transporte público de mercancías desde Culleredo hasta Aranga. Los agentes detectaron durante la inspección que el conductor carecía de título habilitante MDL para realizar el transporte público de mercancías, irregularidad que conlleva un expediente por infracción grave al cargador y otro al transportista, con un importe de 4.001€ cada uno.

La Guardia Civil de Tráfico detectó además que el vehículo circulaba con un exceso de peso del 31,42% de la masa máxima autorizada, lo que conlleva otros dos expedientes por infracción muy grave --uno al cargador y otro al transportista-- por importe de 2.001€ cada uno.

Además se se formularon denuncias por otras infracciones graves, como llevar un documento de control incorrecto o contratar a un transportista no autorizado.

Por todo lo expuesto, la Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo hasta la subsanación de las incidencias.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los controles que la Guardia Civil realiza periódicamente para garantizar el cumplimiento de la normativa del transporte terrestre por carretera con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la competencia desleal en el sector y la protección de los usuarios.

La Guardia Civil recuerda en un comunicado que el transporte público de mercancías requiere de autorización administrativa vigente y que "tanto cargadores como transportistas comparten responsabilidad en el cumplimiento de la legislación".