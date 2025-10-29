Herida leve tras colisionar su coche contra una furgoneta en Morás
La conductora fue trasladada en ambulancia al centro médico más cercano
Una mujer resultó herida este miércoles al colisionar su turismo contra una furgoneta poco antes de las nueve de la mañana en el cruce de Santa Icía con Feáns, en Arteixo.
El choque, que se produjo en la DP-0512 en Morás, movilizó a los servicios de Emerxencias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Arteixo y Protección Civil de Arteixo.
La conductora fue atendida en el lugar y fue trasladada en ambulancia poco después al centro médico más próximo, aunque se encontraba fuera de gravedad cuando acudieron los servicios de Urgencias.
El accidente ocasionó retenciones en la vía, de la que tuvieron que hacerse cargo los efectivos de Protección Civil, que se encargaron de la limpieza de la misma. La mujer iba en dirección Uxes-Arteixo cuando se produjo el impacto.
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- La Xunta presupuesta para 2026 con 6,3 millones la obra del río Maior, aún sin proyecto ni acuerdo para su financiación
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
- La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos
- La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años
- A Penouqueira tendrá 160 pisos en edificios de cuatro plantas y un ascensor urbano