Herida leve tras colisionar su coche contra una furgoneta en Morás

Una mujer resultó herida este miércoles al colisionar su turismo contra una furgoneta poco antes de las nueve de la mañana en el cruce de Santa Icía con Feáns, en Arteixo.

El choque, que se produjo en la DP-0512 en Morás, movilizó a los servicios de Emerxencias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Arteixo y Protección Civil de Arteixo.

La conductora fue atendida en el lugar y fue trasladada en ambulancia poco después al centro médico más próximo, aunque se encontraba fuera de gravedad cuando acudieron los servicios de Urgencias.

El accidente ocasionó retenciones en la vía, de la que tuvieron que hacerse cargo los efectivos de Protección Civil, que se encargaron de la limpieza de la misma. La mujer iba en dirección Uxes-Arteixo cuando se produjo el impacto.