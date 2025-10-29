A Laracha incrementará la tasa de la recogida de basura más de un 30%

La corporación municipal de A Laracha celebró este martes un pleno extraordinario en el que el Concello aprobó de forma provisional una modificación de la ordenanza fiscal número 3.4, reguladora de la tasa por la recogida de basura.

La medida supondrá una subida de las tarifas actuales con el fin de adaptar la normativa municipal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en 2024 y obliga a los Ayuntamientos a que las tasas cubran el coste real del servicio.

La propuesta fue aprobada con los votos en contra de los tres ediles del BNG y la abstención de los dos concejales del PSOE.

Tarifas actualizadas

Las viviendas rurales pasarán de pagar 64,80 a 98 euros, y las urbanas de 74,70 a 110 euros, lo que implica incrementos de algo más del 30%. En hostelería y alimentación, las cuotas oscilarán entre 208,80 y 1.498,10 euros, y para el resto de actividades económicas entre 113,80 y 468,80 euros, también con aumentos de algo más del 30% respecto a las tarifas de 2024.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que la actualización se realiza «por imperativo legal», dado que la normativa estatal impone esta adecuación económica. A pesar de este incremento, destacó que A Laracha continuará teniendo la «tasa más baja de toda la comarca».

Bonificaciones de hasta el 40%

La nueva ordenanza incorporará bonificaciones de hasta el 40% para las familias numerosas y una reducción del 10% para los hogares que participen en programas de reducción de residuos. Con ello, el Concello de A Laracha anunció que busca fomentar prácticas «sostenibles» y compensar estas rebajas con las bonificaciones que Sogama concede por una gestión eficiente de los desechos.