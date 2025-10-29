PP y BNG piden llevar a Fiscalía por posible prevaricación la sanción a un funcionario que anuló el Superior
Aprueban en pleno remitir información y documentos | Figueroa: "Aquí se hizo lo que se tenía que hacer: abrir un expediente disciplinario"
PP y BNG aprobaron en el pleno de este martes remitir a Fiscalía la información y documentación que llevó a suspender de empleo y sueldo seis meses al jefe de Obras del Concello, sanción anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La iniciativa, del BNG y con una enmienda del PP para corregir erratas, reclama «poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos por si pudiesen ser constitutivos, entre otros, de un delito de prevaricación administrativa» y remitirle toda la documentación relacionada. El PSOE votó en contra y Alternativa dos Veciños se abstuvo.
La moción pide también remitir certificación del acuerdo plenario al fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña y que todos los miembros de la Corporación «sean informados inmediatamente de los pasos dados en el itinerario que siga». La concejala de Personal, Marta Figueroa, defendió: «Esto no es una moción, es una guarrería». Y advirtió: «Si judicializamos la política, vamos a jugar todos». Añadió que el trabajador sancionado «agredió a un compañero» y sostuvo: «Aquí se hizo lo que se tenía que hacer: abrir un expediente disciplinario».
La secretaria municipal había informado en contra de la suspensión cautelar de empleo y sueldo ordenada por resolución de Figueroa, incidieron PP y BNG, que en septiembre aprobaron otra moción para que el alcalde, José Ramón Rioboo —ausente ayer—, retirase «de forma inmediata» las competencias a Figueroa o, en su defecto, asumiese «personalmente la responsabilidad política» de mantenerla en su cargo. La edila defendió entonces que el expediente lo llevó un instructor sin injerencia política.
