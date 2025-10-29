Protesta por el baipás del tren : «Gastar 26 millones por 6 minutos es obsceno»

Todos los partidos de la Corporación de Bergondo salvo el BNG secundaron este martes la protesta convocada por el Concello contra el proyecto del baipás de Infesta. Medio centenar de personas cortaron el tráfico durante 15 minutos parapetados tras una pancarta con el lema Por una alternativa justa. Cortiñán no se mutila

La alcaldesa, la socialista Alejandra Pérez, y su socio, Juan Fariña, de Alternativa dos Veciños, se pusieron al frente de esta concentración y no solo denunciaron el impacto de la obra que promueve el Ministerio de Transportes, sino que cuestionaron sus beneficios: «26 millones para seis minutos me parece hasta obsceno», criticó la regidora, convencida de que la construcción de este ramal de conexión para conectar directamente por tren A Coruña y Ferrol, que permitirá reducir en 6 minutos el viaje.

«Se hace una obra sin futuro posterior, porque esto es un parche. No estamos en contra de mejorar la red ferroviaria pero sí de la solución que plantean, no va a beneficiar realmente en nada y aquí [por Cortiñán] se va a provocar un perjuicio importante», defendió la regidora. Su socio, en la misma línea, considera que la alternativa seleccionada por Transportes provocará un «destrozo innecesario» en el territorio: «Es irracional. Sobre todo porque no va a ser más que un parche. La línea Betanzos-Ferrol se diseñó en 1913, es una línea de otra época, las velocidades medias no pasan de 70 kilómetros por hora, no compite con el bus ni con el transporte por carretera. La solución no es esta», argumentó Fariña.

Vecinos afectados por la construcción del ramal denuncian el impacto que tendrá en algunas casas y la «devaluación» de muchas propiedades. «No va a haber quien viva aquí», lamenta Pablo Aldao. A este vecino y a su madre, Eugenia Miramontes, la obra le dejará sin garaje y pozo. Su casa, apuntan, quedará totalmente rodeada. A otra vecina, que no pudo asistir a la concentración, «el tren le pasa pegadiño, si echa la mano por la ventana lo toca», critica Sandra Espada, residente en el núcleo más afectado, conocido como el Rueiro dos Babío: «Va a afectar a todas las casas», afirmó.

El portavoz del PP de Bergondo, Manuel Fafián, se sumó a la protesta en apoyo de los vecinos, aunque criticó que el Gobierno local no les informase de la denegación de las alegaciones ni contase con la oposición y los residentes a la hora de plantear la alternativa o convocar la protesta. Motivos similares llevaron al BNG a ausentarse de la protesta pese a apoyar a los vecinos de Cortiñán. Su portavoz, David Carro, critica que no se consensuase el proyecto alternativo y cuestiona la hora de la protesta, las 12.00 horas, lo «que no facilita la asistencia». «Es un lavado de imagen más que una defensa real de Cortiñán», afirma.

Una alternativa para no dejar casas «atrapadas en zona de servidumbre»

Tras dos décadas de estudios para evitar que los trenes pierdan tiempo cambiando de sentido en Betanzos en la línea A Coruña-Ferrol, el Gobierno central se ha decantado por la construcción de un ramal de conexión de aproximadamente 1,6 km de longitud. El proyecto incluye la ejecución de dos viaductos de 36 y 873 metros respectivamente para salvar las carreteras CP-0105 y N-6 y el río Callou. El Estado estima que la eliminación de la marcha atrás que los trenes tienen que realizar en Infesta reducirá el trayecto en 6 o 7 minutos.

El Ministerio de Transportes argumenta que esta opción «cuenta con un trazado que cumple la normativa, no supone problemas futuros en la explotación del ramal, no afecta directamente a ninguna vivienda, edificación industrial y cuenta con un informe de impacto ambiental aprobado».

El Concello de Bergondo y los vecinos no comparten el dictamen. El Ejecutivo municipal propuso una alternativa, apoyada por toda la Corporación, que pasaba por trasladar el entronque con la vía existente para suprimir el primer viaducto sobre la carretera provincial DP-0105 y modificar el trazado posterior para alejarlo de las zonas habitadas. «Con esta solución no se dejan viviendas capadas y atrapadas en la zona de servidumbre del ferrocarril ni se expropian propiedades de ciudadanos, que tampoco se ven afectadas por los ruidos», defendió sin éxito el Gobierno local ante Transportes.