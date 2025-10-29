El PSOE de Oleiros propone aumentar las viviendas sociales

El PSOE de Oleiros presentará en el pleno medidas para abordar la crisis de vivienda en Oleiros. Entre ellas, los socialistas proponen un incremento «urgente y progresivo» de la oferta de vivienda social accesible tanto para alquiler como para la compra, con precios mas asequibles para los jóvenes.

El PSOE también propone elaborar «antes de finalizar el año» una ordenanza para regular, ordenar y planificar las viviendas turísticas y «evitar su crecimiento descontrolado». Además, los socialistas quieren que el Concello facilite a la Xunta suelo público para la construcción de pisos sociales y que el Concello destine partidas en los nuevos presupuestos para la «inversión en políticas públicas de vivienda». «Alternativa dos Veciños lleva frenando este debate reiteradamente porque los datos son esclarecedores», señalan los socialistas.

La formación también busca que el Pleno debata las quejas por la reducción en becas comedor. En una moción, los socialistas proponen que la tramitación de estas ayudas vuelva a recaer en el departamento de Educación y no en Servicios Sociales, incrementar los recursos para que se «ajusten a las necesidades reales de las familias», y transmitir a la Xunta las quejas sobre la falta de profesorado en el municipio denunciado por las Anpas.