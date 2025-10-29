Sada llevará mañana a pleno la concesión de ayudas a las entidades sociales
El Concello repartirá más de 18.000 euros entre asociaciones como Aspace, Cáritas o Cruz Roja
Sada
El Concello de Sada eleva mañana, jueves 30 de octubre, la concesión de las ayudas para las entidades sociales del municipio. Las subvenciones suman más de 18.000 euros y tienen por objetivo «apoyar el trabajo de los colectivos que representan lo mejor de la solidaridad sadense», destaca el Gobierno local en un comunicado. Aspace recibirá 8.640 euros; Cáritas, 3.600; Cruz Vermella, 3.600, y Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, 2.400 euros.
El Ejecutivo municipal afirma que el apoyo a estas entidades «es un compromiso ético y social del Concello con quien lleva años trabajando para mejorar la vida de las personas más vulnerables y fortaleciendo la cohesión social».
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
- La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos
- La Xunta presupuesta para 2026 con 6,3 millones la obra del río Maior, aún sin proyecto ni acuerdo para su financiación
- A Penouqueira tendrá 160 pisos en edificios de cuatro plantas y un ascensor urbano