Sada llevará mañana a pleno la concesión de ayudas a las entidades sociales

El Concello de Sada eleva mañana, jueves 30 de octubre, la concesión de las ayudas para las entidades sociales del municipio. Las subvenciones suman más de 18.000 euros y tienen por objetivo «apoyar el trabajo de los colectivos que representan lo mejor de la solidaridad sadense», destaca el Gobierno local en un comunicado. Aspace recibirá 8.640 euros; Cáritas, 3.600; Cruz Vermella, 3.600, y Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, 2.400 euros.

El Ejecutivo municipal afirma que el apoyo a estas entidades «es un compromiso ético y social del Concello con quien lleva años trabajando para mejorar la vida de las personas más vulnerables y fortaleciendo la cohesión social».