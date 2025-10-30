Arteixo unificará la gestión de las dos piscinas municipales sin subir las tarifas

El Concello de Arteixo cambiará el modelo de gestión de las dos piscinas municipales, en Arteixo y Meicende, con el fin de modificar la actual concesión administrativa para tener un mayor margen de decisión sobre el funcionamiento diario de los complejos deportivos sin subir las tarifas.

La modificación fue aprobada este jueves en el pleno por el PP con el apoyo de la concejala no adscrita Noelia Martínez y pese al voto en contra del PSOE y la abstención del BNG, que alegaron en ambos casos que este cambio en la gestión «no supone ninguna mejora en transparencia».

El Gobierno municipal explicó que la nueva prestación del servicio permitirá que los 5.956 abonados de Arteixo y los 2.868 de Meicende puedan acceder a ambas instalaciones «sin aumentar las tarifas, mejorando la eficacia y el control del complejo, y reduciendo el impacto anual del contrato».

El portavoz socialista, Martín Seco, afirmó que lo mejor sería municipalizar el servicio. Una propuesta que fue calificada de «despiporre» por el alcalde, Carlos Calvelo.

Tras la aprobación por el pleno de la Corporación, el Concello sacará un concurso público abierto en los próximos meses para contratar a una empresa que preste el servicio de manera directa y no en régimen de concesión, como hasta ahora.

Convenio de Sabón

El Concello también aprobó una modificación del convenio firmado en su día entre la Diputación y el Ayuntamiento como parte del acuerdo del traspaso administrativo del polígono de Sabón, que antes dependía de la Diputación y desde hace años depende de Arteixo.

Esta adenda permitirá la colaboración entre ambas administraciones para financiar la construcción de dos nuevas sendas peatonales, que incluirán carril bici, en el polígono de Sabón: una recorrerá la avenida da Praia (1,1 millones de euros) y otra la avenida do Embalse (670.000 euros). El convenio fue aprobado por unanimidad.

«Prefiero que se hagan cargo de sus vías y dejen el POS»

Después de aprobar la participación en la primera fase del POS+ 2025 —que supondrá un ingreso de 548.000 euros en las arcas municipales, destinados prácticamente en su totalidad a gastos corrientes—, el alcalde aseguró que prefería que la Diputación asumiese sus competencias.

«Prefiero que se hagan cargo de sus vías y nos dejen sin el POS», sentenció el regidor popular en relación con el acondicionamiento de las carreteras de Suevos, Barrañán, Uxes, Armentón o Loureda, entre otras.

Durante la sesión se aprobaron además tres mociones presentadas por la oposición: la primera, propuesta por Noelia Martínez, para «tomar medidas» y erradicar las especies herbáceas invasoras en el municipio; la segunda, la creación de una Casa das Artes, moción aprobada hace unos cuatro años y recuperada por el grupo socialista; y la tercera, del BNG, para incrementar los recursos públicos destinados a combatir la violencia machista.