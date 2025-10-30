Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos

El Concello de Betanzos ha abierto expediente a otro local de la zona de marcha por «infracción en materia de ruidos». La alcaldesa, María Barral, rubricó el decreto el pasado 29 de septiembre. A lo largo del último mes, el Ejecutivo municipal tramitó también la imposición de sanciones a otros dos establecimientos de ocio nocturno de la calle Rosalía de Castro.

El Ayuntamiento brigantino intensificó la vigilancia tras las protestas de los residentes en esta calle, que colgaron varias pancartas en las fachadas de los edificios para denunciar la pasividad del Ejecutivo en materia de inspección de ruidos.

Las mediciones de ruido realizadas el pasado año constataron unos niveles superiores a los permitidos en dos locales. A raíz de estos resultados, el Concello abrió sendos expedientes para ordena la instalación provisional de un limitador de sonido y la presentación de un estudio de aislamiento acústico y para decretar el precinto de los equipos de sonido hasta que se lleven a cabo estas acciones.

Más vigilancia policial

El Gobierno local encargó además mediciones de ruido en las calles Galera y Ferradores y dio orden de intensificar la vigilancia en la zona. La regidora enmarcó la apertura de estos expedientes en una línea de trabajo conjunta con la Policía Local y la Guardia Civil con el objetivo de «posibilitar el ocio nocturno pero siempre y cuando se respete el derecho al descanso».

El Concello anunció también medidas para evitar las carreras ilegales por la zona de marcha, que propiciaron reiteradas quejas de los residentes. Además de intensificar la vigilancia por parte de la Policía local, el Ejecutivo municipal tramitó la instalación de pasos de peatones elevados en varios puntos de la zona de ocio nocturno.