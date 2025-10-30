A Laracha invertirá 145.000 euros en mejorar los viales de acceso al polígono
Las intervenciones se realizarán en la zona sur por la AC-552 y la AG-55
A Laracha
El Concello de A Laracha invertirá 145.000 euros en mejorar las infraestructuras viales de acceso al polígono. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Consellería de Economía e Industria que tiene como objetivo facilitar los accesos principales en la zona sur por la AC-552 y la AG-55, ambas directamente conectadas con el ámbito industrial. Incluirá además cuatro puntos de intervenciones diferenciados. En total son cerca de 800 metros lineales de carretera los afectados, en los que se va a renovar la superficie de rodadura con el fresado del firme y la extensión de una capa de aglomerado asfáltico en caliente. También será mejorada la red de recogida de pluviales para evitar riesgos.
