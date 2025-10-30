Luz verde a una moción para exigir a la Xunta fondos para Betanzos

El pleno de Betanzos dio luz verde este martes a una moción para exigir a la Xunta inversiones concretas en el presupuesto de 2026. La iniciativa del PSOE prosperó con los votos del BNG y los ediles no adscritos.

En su propuesta, el Ejecutivo socialista critica la ausencia de partidas específicas para Betanzos a pesar de ser cabecera comarcal. Entre otras actuaciones, el pleno reclama fondos para mejoras en los centros educativos, la construcción de un centro de día y un centro de información a la mujer, la adecuación de varias vías autonómicas, la regeneración integral de la ría o la mejora de las instalaciones deportivas.