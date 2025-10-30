Malestar por las imprecisiones en la catalogación del BIC de Corbeiroa
La Asociación de Veciños da Obra expresó este miércoles su «perplejidad» por el «oscurantismo» que rodea el Bien de Interés Cultural de Corbeiroa, en Sada. El colectivo exige a la Xunta que revise la ficha que ha incluido en la nueva catalogación de los BIC del litoral gallego, en la que despacha con un «no procede» el epígrafe del estado de conservación de este elemento patrimonial.
«Nos preguntamos si los técnicos encargados de la redacción de este catálogo tuvieron realmente la posibilidad de acceder al BIC de Corbeiroa. Si la respuesta es negativa estaríamos ante una situación de extrema gravedad que pondría en tela de juicio la seriedad del proceso», denuncia la asociación en un comunicado en el que advierte de que estudiará «todas las vías legales para forzar el cumplimiento de la legislación patrimonial».
Entre otros incumplimientos, Veciños da Obra denuncia que el catálogo no incluye medidas para realizar la servidumbre de tránsito a pesar de que los bienes ubicados en dominio público «deben contar con un acceso abierto para disfrute de la ciudadanía».
