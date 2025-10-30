Nueva protesta del personal del Concello de Cambre
Cambre
La Junta de personal del Concello de Cambre convoca una nueva concentración para este jueves, 30 de octubre, delante de la Casa Consistorial a las 10.50 horas, justo antes de la celebración del pleno ordinario. La representación de la CIG en el Ayuntamiento explica que desde la ruptura unilateral del diálogo por parte de la alcaldesa, mantuvieron diversas reuniones con los grupos de la oposición.
