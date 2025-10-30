El PSOE exige la creación de una Casa das Artes

El PSOE de Arteixo presentará una moción para que el Concello retome el proyecto de la Casa das Artes, una infraestructura cultural «comprometida con el PSOE en el año 2018 y que también formó parte del programa electoral del PP, pero que sigue sin ejecutarse seis años después», tal y como señala su portavoz, Martín Seco.

Los socialistas también demandan al Ejecutivo local la ejecución del plan de erradicación de especies invasoras. Una moción que fue aprobada en pleno en septiembre de 2021.