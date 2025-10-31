Arde un coche que estaba aparcado en la calle en Mera, Oleiros

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros han acudido pasadas las 14.00 horas a la calle Doctor Fleming de Mera para extinguir el incendio de un coche ardiendo que estaba aparcado en al calle, a la altura del número 17.

Una dotación de los bomberos del Concello se hizo cargo de la extinción, para la que se empleó agua y espuma para ser sofocado.

Extinción del fuego / Servicio de Emerxencias de Oleiros

No hay que lamentar daños personales y el fuego pudo ser controlado antes de su propagación. Bomberos de Oleiros y la Policía Local han intervenido en el suceso.