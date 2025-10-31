Arde un coche que estaba aparcado en la calle en Mera, Oleiros
No hay que lamentar daños personales
Los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros han acudido pasadas las 14.00 horas a la calle Doctor Fleming de Mera para extinguir el incendio de un coche ardiendo que estaba aparcado en al calle, a la altura del número 17.
Una dotación de los bomberos del Concello se hizo cargo de la extinción, para la que se empleó agua y espuma para ser sofocado.
No hay que lamentar daños personales y el fuego pudo ser controlado antes de su propagación. Bomberos de Oleiros y la Policía Local han intervenido en el suceso.
