El BNG reclama mejoras en la seguridad de la N-651 en Paderne

El BNG presentará nuevas iniciativas en el Congreso para reclamar mejoras urgentes en la seguridad de la Nacional 651 a su paso por Paderne. El diputado Néstor Rego se reunió con la agrupación nacionalista de Paderne y con vecinos para abordar la situación del cruce de esta vía con la AC-164, en la salida del puente de O Pedrido, donde se han registrado numerosos accidentes.