Cambre estudiará un crédito de 1,3 millones para pagar las ayudas

El pago de subvenciones a las entidades deportivas y culturales de Cambre continúa dominando el debate político del municipio. El Pleno de la corporación ha rechazado la moción de urgencia de Unión por Cambre para la modificación de los presupuestos vigentes, prorrogados desde 2024, y la aprobación de un suplemento de crédito de 1,3 millones, para pagar las anualidades atrasadas a las diferentes asociaciones y clubes. Con todo, la alcaldesa ha puntualizado que el Gobierno local pedirá los informes pertinentes para ver si esta medida se ajustaría a la normativa.

Unión por Cambre —que gobernó la localidad hasta abril de este año cuando fue sustituido por la actual alcaldesa del PP, Diana Piñeiro— destacó que la propuesta era un intento de «resolver la situación más rápido», de modo que las casi 40 asociaciones que denunciaron impagos pudieran cobrar a finales de año. La formación proponía aprobar un crédito de 1,3 millones de euros en un pleno extraordinario de noviembre, y cambiar los presupuestos para incluir la posibilidad de anticipar el 80% de las cuantías anuales.

El PP reaccionó a la propuesta acusando al grupo de dejar «abandonadas» a las entidades y recordó que la formación ostentó el ejecutivo durante años, en los que «no hicieron nada». Los populares acusaron a los de UxC de llegar con «soluciones mágicas» que no aplicaron «hace seis meses». «La pena es que hayan llevado a las asociaciones a esta situación tan dramática, con la posibilidad de que algunas puedan desaparecer», criticó el portavoz Rubén Vázquez, haciendo referencia al Club Ciclista de Cambre.

Tanto el PSOE como Alternativa polos Veciños apoyaron la moción con ánimo de encontrar nuevas opciones para abordar la situación. «Lo importante es que a finales de año puedan recibir ese dinero», destacó el portavoz socialista. Sin embargo, el BNG afeó a UxC que presentara esta moción sin contar con informes de evaluación de la secretaria y la interventora.

Durante el debate, a petición del PP, la secretaria del Concello advirtió que, aunque pudiera aprobarse un suplemento de crédito en noviembre, este tendría que salir a exposición pública, por lo que los plazos podrían no hacer posible que las entidades cobraran antes de que terminara el año igualmente. Ante la puntualización de secretaría, la alcaldesa, Diana Piñeiro, señaló que el PP iba a abstenerse en la votación junto con el BNG. De este modo, el Ejecutivo local pasaría a considerar la propuesta una vez hubiese informes técnicos pertinentes. «Tenemos que ver si podríamos incurrir en incumplimiento legal», señaló la regidora.

«Este tema requiere seriedad», advirtió la alcaldesa a los concejales de UxC. «Presentar estas cosas tan relevantes y tan cruciales para los vecinos de esta manera no me parece de recibo», les afeó.

El Gobierno cambrés apela al «sentido común» y el «respeto al diálogo» ante las declaraciones de las representaciones sindicales del Concello. Estas señalaron que la alcaldesa había roto unilateralmente las negociaciones y que en su lugar estaban hablando con las fuerzas de la oposición. «Las trabajadoras seguimos sin ver mejoras. Seguimos sin tener un propuesta clara para el refuerzo del departamento de personal y para la cobertura de todas las vacantes en todos los departamentos», apunta el sindicato, que añade que «deben seguir manteniendo la atención» sobre todas estas peticiones y por lo tanto continuarán con las movilizaciones frente al Ayuntamiento de Cambre.

Con todo, el Ejecutivo local niega que el diálogo esté roto y apunta que este mismo lunes se aprobaron en la segunda comisión paritaria las ayudas sociales de los funcionarios que estaban pendientes de los años 2022 y 2023, además de comenzar con las revisiones médicas de los funcionarios.

El Gobierno de Cambre pide «seriedad, respeto y compromiso» con los acuerdos en las reuniones con el personal del Concello. Ante una nueva concentración de los trabajadores antes del pleno el Ejecutivo local ha recordado que ya se han tomado medidas para mejorar su situación, como la adopción de la jornada de 35 horas, el horario de verano o la creación de la comisión técnica para elaborar la relación de puestos de trabajo (RPT).