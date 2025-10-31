Cinco marcas emprendedoras se dan a conocer en Culleredo
Coruña The Style Outlets da continuidad estos días al proyecto Impulsa. Fomentando o emprendemento, que ya va por la tercera edición y cuyos protagonistas son esta vez Belitroque, Luzymoon Jewelry, Livengi, Bonicos Montesory y Dalenda Jewels. Desde ayer, y hasta el día de hoy, estas cinco iniciativas dispondrán de un espacio en el centro comercial para mostrar sus creaciones al público, coincidiendo además con el Superjueves del décimo mes del año.
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- A Penouqueira tendrá 160 pisos en edificios de cuatro plantas y un ascensor urbano
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis