Cinco marcas emprendedoras se dan a conocer en Culleredo

Coruña The Style Outlets da continuidad estos días al proyecto Impulsa. Fomentando o emprendemento, que ya va por la tercera edición y cuyos protagonistas son esta vez Belitroque, Luzymoon Jewelry, Livengi, Bonicos Montesory y Dalenda Jewels. Desde ayer, y hasta el día de hoy, estas cinco iniciativas dispondrán de un espacio en el centro comercial para mostrar sus creaciones al público, coincidiendo además con el Superjueves del décimo mes del año.