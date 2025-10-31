Iñás celebra el Samaín con una talla de calabazas
Oleiros
La asociación de vecinos O Hórreo, de la parroquia de Iñás, celebrará este viernes la noche más terrorífica del año con actividades para los más pequeños a partir de las 17.30 horas.
La fiesta tendrá lugar en la Casa do Pobo de Iñás, donde arrancarán con un taller de talla de calabazas. La asociación señala que es importante que cada uno de los participantes traiga su propia hortaliza. A las 20.00 horas comenzará el paseo del terror por la rúa da Vila y la rúa da Igrexa y, a partir de las 21.00 horas, los asistentes podrán degustar unas castañas asadas. Para los socios es gratis y para los que no estén en la asociación costará cinco euros.
