Oleiros aprueba los presupuestos de 2026 con los votos en contra del PP y PSOE

El Pleno de Oleiros aprobó este jueves, de forma inicial, los presupuestos de 2026, con la falta inversión en vivienda pública como principal crítica entre los grupos de la oposición. El alcalde, Ángel García Seoane, defendió las cuentas señalando que «Oleiros es el único Ayuntamiento de Galicia que promueve vivienda».

Los presupuestos de 2026 alcanzan los 52,4 millones de euros, casi un 10% más que en el ejercicio anterior. El Concello oleirense justifica esta subida parcialmente por el incremento de salarios a funcionarios y la financia con un aumento en las tasas e impuestos del municipio, así como fondos europeos. La Corporación aprobó tanto las cuentas como las actualizaciones en los gravámenes con los votos en contra de PP y PSOE, mientras que el BNG se abstuvo. Tanto populares como socialistas criticaron las subidas de impuestos, con el PP señalando que el incremento en el ejercicio anterior fue «enorme y muy dura para muchos vecinos». Los concejales socialistas atacaron especialmente la bonificación del 90% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los promotores inmobiliarios algo que el alcalde negó y tachó de «mentira».

Durante el debate presupuestarios, los populares afearon la venta de suelo municipal en lugar de la promoción en viviendas en régimen de alquiler o asequibles y que las partidas destinadas a los servicios sociales «apenas alcanzan un mínimo exigible» para hacer frente a los «desafíos» en materia de desigualdad que sufre Oleiros.

Los socialistas afearon especialmente la ejecución del presupuesto del año anterior. «En este gobierno son incapaces de ejecutar más del 60% en inversiones reales», denunció el portavoz del grupo, que añadió que las cuentas estaban «ajustadas». No se olvidaron tampoco de destacar el «gravísimo» problema de acceso a la vivienda, acusando al Ejecutivo local de diseñar unas cuentas «carentes de empatía» hacia los problemas de los vecinos y de no tener «visión de futuro».

El BNG, pese abstenerse en la votación, también destacó el «proyecto continuista» que suponía este documento, tanto en positivo como en negativo, y afeó la falta de planificación a largo plazo y que «nos seguimos encomendando al sector inmobiliario» para financiar las cuentas municipales, a partir de subidas relacionadas con el ámbito de la construcción.

El regidor justificó el incremento en los gravámenes para mantener la calidad de los servicios públicos municipales, que «no se pagan por arte de magia». El alcalde también quiso aclarar la política de su Ejecutivo en materia de vivienda, explicando que, a pesar de no ser competencias municipales, el Concello promueve viviendas. García Seoane destacó la venta de suelo municipal a cooperativas en Mera, Perillo y Xaz, que este año ofertaron pisos por debajo de los precios de mercado. «Seguiremos en esta línea», aseguró. También se pronunció obre las críticas por el aporte de la obra del multiusos de Bastiagueiro. «El multiusos no se paga con dinero de impuestos, se paga con la venta de suelo municipal en las urbanizaciones, con fondos europeos y con la subvención de la Diputación», sentenció García Seoane.