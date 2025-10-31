Oleiros exige a la Xunta un paso cubierto para el Luis Seoane

Ante las demandas de las familias del colegio Luis Seoane, el Ayuntamiento de Oleiros anunció este jueves que se dirigió a la Xunta para solicitar que realice las obras de construcción de un paso cubierto entre los edificios de infantil y primaria para poder conectar ambas instalaciones.

Los días de precipitaciones el alumnado tiene que desplazarse entre ambos edificios sin ningún tipo de protección contra el agua, explica el Concello de Oleiros, que asegura que, «igual que en todos los demás colegios, tal y como informamos además estos días en todos los domicilios a través del periódico Vivir en Oleiros, en el colegio de Canide hicimos recientemente un montón de obras».

Sin embargo, el Ejecutivo local señala que en este momento se necesita un paso cubierto para los niños y las niñas de forma urgente, por lo que reclaman a la Xunta que lo haga lo antes posible. «Es la administración a la que le corresponde realizar estas obras y debe hacerlo ya», sentenció el alcalde, Ángel García Seoane.