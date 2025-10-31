El pleno da luz verde a las ayudas a las entidades sociales de Sada

El pleno de Sada dio este jueves luz verde a las ayudas a las entidades sociales con los votos a favor de Sadamaioría, BNG y PSOE y la abstención del resto de los partidos. La propuesta para conceder directamente las subvenciones por un importe total de 18.000 euros a Aspace, Cruz Vermella, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí y Cáritas.

El punto prosperó entre críticas de Unidos por Sada, PP, PSOE y el edil no adscrito, Fernando España por su concesión como ayudas nominativas en lugar de mediante un proceso de concurrencia pública. Los grupos llamaron la atención sobre las advertencias vertidas por los habilitados nacionales en este sentido y cuestionaron las justificaciones del Ejecutivo, que apeló a la excepcionalidad de estas subvenciones.

El alcalde, Benito Portela, recordó que estas ayudas fueron concedidas directamente por gobiernos de distinto signo político, aunque se comprometió a intentar cambiar el sistema en la próxima convocatoria.

El pleno dio luz verde también a una aportación de 270.000 euros del Plan de Obras e Servizos de la Diputación que el Ejecutivo prevé destinar a gasto corriente.