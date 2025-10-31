El Winter Park regresará al Paseo de O Burgo por Navidad
Estará disponible del 5 de diciembre al 11 de enero | Incluirá el tradicional espectáculo de circo
La explanada del Paseo Marítimo de O Burgo acogerá estas Navidades una nueva edición del Winter Park, el parque temático que ya se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del calendario navideño en el Concello de Culleredo. Además, y como viene siendo habitual, dentro del recinto, los asistentes podrán disfrutar también del Winter Circus, un espectáculo que cuenta con la colaboración del Concello. Su nueva propuesta, Tradition. The Origin of the Circus, que estará disponible del 5 de diciembre al 11 de enero.
El Winter Circus ofrecerá funciones durante 25 días, con doble sesión los sábados y la mayoría de los domingos, en distintos horarios: 12.00 horas, 17.00 horas, 18.30 horas y 19.30 horas, variando según el día. Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketrona, con descuentos especiales por comprar online.
