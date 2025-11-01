Arteixo expedienta a un hombre por presunto acoso sexual a una trabajadora de un centro social

El Concello de Arteixo ha abierto recientemente un procedimiento sancionador contra un usuario de un centro social del municipio por presuntos comportamientos «inapropiados» hacia una profesional del servicio de dinamización sociocultural.

Según recoge el informe del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arteixo, la empresa adjudicataria de las actividades sociales del centro social comunicó por escrito la existencia de varios episodios inapropiados.

El informe señala que el usuario en cuestión habría realizado comentarios e insinuaciones de carácter sexual, así como tocamientos no consentidos a una de las trabajadoras del centro.

Ante la gravedad de los hechos relatados, el Ayuntamiento consideró que estos podrían constituir una «falta grave» según el Reglamento de Funcionamiento de los Centros Sociales Municipales, que contempla como sancionable el «maltrato de palabra y/o de obra» hacia el personal o los usuarios.

Prohibido el acceso a cualquier centro social durante seis meses

Como medida cautelar, se acordó la prohibición de acceso del presunto infractor a todos los centros sociales municipales y a las actividades organizadas por el Ayuntamiento durante un periodo inicial de seis meses. Asimismo, se prohíbe expresamente cualquier contacto con la profesional afectada mientras dure el proceso.

El escrito de la empresa adjudicataria del servicio indica que, en una ocasión, el usuario esperó fuera de las instalaciones hasta que la trabajadora social terminó su turno. Cuando la empleada salió del edificio, el hombre se encontraba al lado de su vehículo, y permaneció allí hasta que la mujer cerró su coche y se marchó.

El expediente sancionador se inició al amparo del artículo 20 del Reglamento municipal y concedió al interesado un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones si así lo desease, sin que esto interrumpiese la aplicación de las medidas adoptadas.

Desde el Departamento de Servicios Sociales se subraya que la decisión tiene como objetivo garantizar la seguridad de las trabajadoras del centro y el correcto funcionamiento de los centros municipales en general, recordando la importancia de mantener un entorno de respeto y convivencia en estos espacios públicos.