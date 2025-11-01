Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos realizará el 25-N un «mapeo del miedo» con la ayuda de vecinas

Betanzos

El Concello de Betanzos realizará el próximo 25-N un «mapeo del miedo» con la ayuda de entidades y especialistas en la materia como la cooperativa Rexenerando. El objetivo es que las vecinas identifiquen las zonas del municipio que puedan suponer un riesgo para su seguridad.

