Betanzos realizará el 25-N un «mapeo del miedo» con la ayuda de vecinas
Betanzos
El Concello de Betanzos realizará el próximo 25-N un «mapeo del miedo» con la ayuda de entidades y especialistas en la materia como la cooperativa Rexenerando. El objetivo es que las vecinas identifiquen las zonas del municipio que puedan suponer un riesgo para su seguridad.
