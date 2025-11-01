Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comercio local sorteó 1.000 euros entre sus clientes

Cambre

La Federación Gallega de Comercio sorteó este viernes ante notario los 1.000 euros en premios correspondientes a la décima y última edición de la campaña Merca no teu comercio, desarrollada entre el 15 y el 30 de octubre en los municipios de Cambre y Culleredo. La participación fue muy positiva, registrándose un total de 3.229 tickets correspondientes a compras realizadas en ambas localidades.

