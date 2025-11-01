El comercio local sorteó 1.000 euros entre sus clientes

La Federación Gallega de Comercio sorteó este viernes ante notario los 1.000 euros en premios correspondientes a la décima y última edición de la campaña Merca no teu comercio, desarrollada entre el 15 y el 30 de octubre en los municipios de Cambre y Culleredo. La participación fue muy positiva, registrándose un total de 3.229 tickets correspondientes a compras realizadas en ambas localidades.