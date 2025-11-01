Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello adquirirá un nuevo local para el club de remo

El Concello de Oleiros va a destinar 62.000 euros a la compra de un local para el club de remo de Perillo, situado en la avenida das Américas, y contiguo a las actuales instalaciones del club. El Ejecutivo local anuncia que este nuevo local permitirá incrementar espacios para entrenamientos en tierra y almacenaje de embarcaciones.

