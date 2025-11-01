Culleredo se plantea un edificio anexo al pabellón de Tarrío

La reforma pendiente del polideportivo de Tarrío todavía podría atrasar su comienzo hasta el verano de 2026, con nuevas actualizaciones, entre ellas la mejora de la pista y la posibilidad de levantar un inmueble anexo donde incluir salas de fitness o aulas.

El Ayuntamiento considerará esto último como un proyecto separado de la rehabilitación integral tras la reunión con las entidades deportivas esta semana. Para ello, el alcalde les explicó que encargará la redacción del plan a una asistencia técnica para valorar el encaje urbanístico del edificio en la zona.

Las obras pendientes en Tarrío fueron de nuevo objeto de debate durante el pleno de este mes, donde el BNG criticó el atraso y advirtió que el estado del pabellón perjudicaba especialmente al Club de Balonmano.

El Ejecutivo local explica que «son conscientes» de las deficiencias del polideportivo y la urgencia de la reforma. Esta acumula un importante retraso desde que se inició la contratación, en 2021, cuando la empresa adjudicataria pidió rescindir el contrato. El proyecto entonces se topó con un nuevo bache por la subida de precios de los materiales. La actualización de los costes supuso un alza en el presupuesto del 29%, por un total de 895.478 euros, e incluye nuevos aspectos como las obras en la pista o cambios en la accesibilidad del edificio.

El Ayuntamiento señala que los servicios municipales continúan trabajando en el proyecto para poder licitarlo «cuanto antes», aunque se busca que las obras se realicen durante el verano para evitar impactos en las actividades. Para financiarlas estudian o bien incluir la obra en el Plan Único de la Diputación o ejecutarla con los remanentes de tesorería. Con todo, ambas de estas opciones tendrían que contar con el apoyo de la oposición en el Pleno.

Mientras no se licita la rehabilitación integral, el Ayuntamiento podrá realizar trabajos de mantenimiento del pabellón. El regidor de Culleredo expresó su «contrariedad» por no haber realizado esta obra aún, pero se mostró seguro de que tras la reforma «será una infraestructura deportiva moderna y seguirá siendo referente».

El proyecto de reforma incluye la sustitución de cubierta del polideportivo por completo, con una configuración que deje que entre luz natural, además de la transformación de la fachada. Para ello se instalarán unos paneles verticales y se ampliarán los huecos de las ventanas para dejar entrar algo de luz natural.

Las obras también se centran en los accesos al pabellón donde se crearán nuevas escaleras y rampas y se instalará un ascensor para acceder desde la planta baja a las gradas, cafetería y aseos.

En el interior se sustituirá la pista actual y, además, los fondos contarán con nuevos puntos de calentamiento. El aula del polideportivo se rehabilitará para que pueda ser usada para cursos de formación o reuniones, mientras que enfermería, aseos y recepción tendrán que ser acondicionados. En las gradas se colocarán asientes de madera y barandillas metálicas para incrementar la seguridad.