Un desafío gastronómico insuperable
El concurso gastronómico de Casa Marabina acabó con ninguno de los participantes siendo capaces de cumplir el reto que se había puesto ante ellos: comer dos tortillas y una ración de pimientos de padrón en treinta minutos. Y es que a pesr de los esfuerzos, nadie consiguió tan siquiera terminar la primera de ellas, de más de tres kilos. Ante una veintena de personas expectantes los siete concursantes, alguno ya vestido para disfrutar de la noche de Halloween, apuraron hasta el último minuto sus raciones ayudándose de agua para bajar la comida.
