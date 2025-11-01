Entidades y clubes cullerdenses reciben 200.000 euros en ayudas

El Concello de Culleredo anuncia un nuevo plan de ayudas para los clubes y asociaciones deportivas del municipio. El programa, dotado con un presupuesto total de 200.000 euros, tiene como objetivo promover la actividad física, apoyar el mantenimiento estructural de las entidades deportivas y fomentar la práctica deportiva en todas las categorías.

El período subvencionable abarcará desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Como se especifica en las bases, las ayudas se estructuran en tres líneas, en función del tipo de entidad y su ámbito de actuación. Así, para la promoción del deporte de competición en ligas estatales se destinan 80.000 euros; para asociaciones y clubes deportivos, excepto clubes de fútbol campo, se destinan 70.000 euros; y, por último, para clubes de fútbol campo se destinan un total de 50.000 euros.

Los gastos subvencionables incluyen los costes de personal técnico, gastos corrientes, seguros, material deportivo, desplazamientos, alquileres de instalaciones o equipamientos, entre otros. Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Concello utilizando los modelos incluidos en la convocatoria. El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOP.