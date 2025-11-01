A Laracha vuelve a hermanarse con Les Sables d’Olonne
Representantes de distintas asociaciones municipales, vecinos y autoridades de A Laracha participaron en la tercera edición del festival des Arts de Les Sables d’Olonne, el municipio francés con el que está hermanado. La artista caionesa Maribel Castiñeira, más conocida artísticamente como XMÑ, participó este año en el festival con una exposición de su obra de pintura intuitiva, contribuyendo a dar visibilidad a la creatividad y al talento local. Los laracheses también aprovecharon la ocasión para realizar varias excursiones por la zona.
